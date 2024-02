F1 | Marko sorpreso dall’annuncio di Hamilton in Ferrari

L’annuncio di Lewis Hamilton come futuro pilota Ferrari a partire dal 2025 ha sorpreso il mondo sportivo, in particolar modo quello legato al motorsport. Un matrimonio che ha presto alla sprovvista anche Helmut Marko, con lo storico consulente della Red Bull che ha ammesso di essere rimasto incredulo di fronte a ciò che si è materializzato davanti ai suoi occhi.

Una situazione che però, come ha sottolineato lo stesso manager austriaco, non cambia nulla fronte Milton Keynes. Anzi secondo lo stesso Marko porterà un indebolimento Mercedes, con la Stella che sarà costretta a perdere uno dei suoi tasselli più importanti.

“Mi ha completamente sorpreso, come sensazione sportiva, soprattutto per il tempismo – ha dichiarato Marko, intervistato da OE24 – Viene da chiedersi come ciò sia avvenuto. La Mercedes è stata superata dalla Ferrari nella seconda metà del 2023 e anche la McLaren è stata più veloce. Forse Hamilton ha notato qualcosa che all’esterno nessuno sa”.

Marko ha poi aggiunto: “Per noi questo non cambia nulla, a parte il fatto che lo vedo come un indebolimento della Mercedes. Resta da vedere se rafforzerà la Ferrari. Nel complesso ha avuto un impatto incredibile, toccando anche i prezzi del mercato azionario. È fantastico. Come ha reagito Verstappen? Si è semplicemente divertito”.