F1 | Ferrari, Elkann si è complimentato con la squadra per il lavoro svolto a Las Vegas

Se la Ferrari è ritornata prepotentemente in corsa per il secondo posto nel Mondiale costruttori, portandosi a soli quattro punti dalla Mercedes in attesa dell’appuntamento conclusivo di Abu Dhabi, lo deve all’ottima prestazione mostrata domenica scorsa a Las Vegas dove la SF-23 ha concluso la corsa in Nevada al secondo posto con Charles Leclerc e al sesto in rimonta con Carlos Sainz. Lo spagnolo è stato però condizionato dall’incidente al venerdì, che ha portato il team principal Frederic Vasseur a ricevere un richiamo ufficiale dalla FIA per il linguaggio molto duro utilizzato nella press conference del venerdì, dove la sua monoposto ha riportato parecchi danni dopo essere passata sopra un tombino. Una situazione che oltre al danno ha causato la beffa, con Sainz costretto a partire da centro gruppo per la penalità subita per aver cambiato componenti.

Intervistato da BBC Sport il presidente della Ferrari John Elkann ha voluto sottolineare l’ottimo lavoro svolto dalla squadra che, nonostante l’agitazione del momento, ha tenuto alta la concentrazione e la tranquillità consegnando al proprio alfiere la monoposto per il prosieguo dell’evento. Lo stesso Elkann ha ammesso come tali situazioni di difficoltà aiutino il team ad uscire da momenti critici.

“Mi piace quello che è successo, si è agito con velocità – ha dichiarato Elkann, intervistato da BBC Sport – Hanno lavorato molto intensamente, hanno rimesso a posto la macchina e sono andati davvero bene in qualifica. Questo è l’atteggiamento che vuoi avere ed è ciò che è importante per andare avanti e crescere nel 2024”.

Il numero uno di Maranello ha poi aggiunto: “L’aspetto importante nel guardare come si fanno progressi è che in realtà i progressi non sono necessariamente lineari. Il modo in cui si esce da risultati difficili alla fine ti rende più forte se hai l’atteggiamento giusto, e questo fine settimana ne è esattamente l’esempio”.