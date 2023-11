Formula 1 | F1 Commission, i principali punti di discussione dell’ultima riunione 2023

Nella giornata odierna, venerdì 24 novembre, la F1 Commission si è riunita a Yas Marina – dove è in corso il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo weekend di gara della stagione – per il quarto e conclusivo incontro dell’anno. Diversi gli argomenti trattati alla presenza del direttore delle monoposto FIA Nikolas Tombazis e dal presidente e amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali.

Tra i punti figurava un aggiornamento in ottica 2024 del weekend caratterizzato dalle Sprint Race, per cercare di separare ulteriormente le attività Sprint da quelle della gara principale. Il calendario definitivo degli eventi riguardanti le Sprint sarà pubblicato nelle prossime settimane. Si cercherà inoltre di lavorare su dettagli specifici riguardanti il regolamento relativo al parco chiuso.

Si è discusso anche del progetto sulla diminuzione degli schizzi d’acqua in condizioni di pista bagnata, con un ulteriore test che avrà luogo nella primavera del prossimo anno. Questo test utilizzerà un design di una copertura che avvolge completamente la gomma, contribuendo a definire la direzione futura del progetto.

La Commissione ha inoltre convenuto che la direzione per lo sviluppo delle future gomme dovrebbe concentrarsi sulla riduzione dei problemi di surriscaldamento e sul miglioramento della guidabilità delle stesse. È stata presa la decisione di mantenere le termocoperte per pneumatici anche per il 2025 e di rimuovere le relative appendici ai regolamenti sportivi e tecnici: ciò richiederà un’ulteriore decisione da prendere nel luglio 2024. I piloti continueranno ad avere 13 treni standard di pneumatici da asciutto per la stagione 2024, rimuovendo le sezioni pertinenti dei regolamenti riguardanti ATA.

Altra tematica importante è stata quella riguardante la tutela fisica dei piloti durante i weekend con temperature elevate, dopo quanto accaduto lo scorso ottobre in Qatar. La F1 Commission ha approvato gli aggiornamenti al Regolamento Tecnico per consentire l’installazione sulla vettura di una presa d’aria, atta ad aumentare il raffreddamento del pilota. Sono in corso ulteriori analisi per opzioni di raffreddamento supplementari per condizioni più estreme.

La Commissione ha approvato ulteriori perfezionamenti riguardanti l’esclusione dei costi delle iniziative di sostenibilità dal regolamento finanziario, si fa riferimento specificamente ai costi attribuibili alla definizione e all’identificazione degli obiettivi di sostenibilità e alla strategia prevista per raggiungere tali obiettivi. Nonché alla raccolta, monitoraggio e produzione di analisi per misurare i progressi rispetto agli obiettivi sulle emissioni di carbonio e a quelli generali di sostenibilità.

In ultimo è stato deciso che nessun tipo di lavoro sullo sviluppo di auto per la stagione 2026, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico sulle power unit, potrà essere effettuato prima dell’inizio del 2025.