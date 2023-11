Formula 1 | GP Abu Dhabi, prove libere 1: Russell apre con il miglior tempo

Formula 1 GP Abu Dhabi prove libere 1 – Miglior tempo per George Russell nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

In una sessione caratterizzata dalla presenza massiccia di rookie in pista (dieci per l’esattezza), l’inglese della Mercedes è riuscito a issarsi al comando della classifica generale dei tempi, lasciandosi alle spalle Felipe Drugovich e l’AlphaTauri di Daniel Ricciardo. Russell ha fermato il cronometro sull’1’26″072, circa tre decimi più rapido del portacolori dell’Aston Martin, il quale ha preso il posto di Fernando Alonso. Quarta posizione per la prima Alfa Romeo di Valtteri Bottas, seguito da ruota da Lance Stroll, Oscar Piastri e dalle due Ferrari di Carlos Sainz e Robert Shwartzman, bravo ad ottenere un crono vicino a quello del compagno di scuderia, anche se con programma di lavoro differenti.

Pierre Gasly ha trovato posto in nona piazza, mentre Yuki Tsunoda ha ottenuto l’ultimo piazzamento all’interno della top dieci. A seguire si sono classificati Logan Sargeant, Frederick Vesti (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Theo Purchaire (Alfa Romeo), Pato O’Ward (McLaren), Jake Dennis e Isack Hadjar – entrambi in pista per la Red Bull – e Zack O’Sullivan (Williams). A chiudere la graduatoria le due Haas di Kevin Magnussen e Oliver Bearman. Tutti i piloti hanno girato con mescole soft. Appuntamento alle 14.00 di questo pomeriggio per la seconda sessione di libere sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi. La sessione, ricordiamo, si svolgerà in condizioni notturne e quindi con temperature più basse rispetto a quelle di questa mattina.

FP1 CLASSIFICATION (60/60 mins) Russell tops the session, Drugovich a close second 💪#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/DXGj70LYPg — Formula 1 (@F1) November 24, 2023