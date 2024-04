F1 | Ferrari e la gestione dei piloti dopo la Cina: i pareri a Race Anatomy [VIDEO]

F1 Ferrari – Uno dei temi più caldi emersi nell’ultima puntata di Race Anatomy è stata la gestione di Charles Leclerc e Carlos Sainz in casa Ferrari.

I due piloti, nell’ultimo fine settimana di Shanghai, sono arrivati più volte allo scontro, creando una situazione di “nervosismo”, se così possiamo definirla, all’interno del garage della Rossa. Nella Sprint, lo spagnolo ha attuato una difesa aggressiva nei confronti del compagno, con quest’ultimo che non ha nascosto il proprio malcontento per l’episodio. Alla domenica, invece, si è verificato il problema inverso, nel senso che il monegasco, al via, ha difeso la posizione sul team mate-mate portandolo verso l’esterno in curva 1.

Una manovra che è costata due posizioni ad entrambi i piloti. Due piccole scosse che, unite alla situazione contrattuale di Sainz, potrebbero generare uno scontro a Maranello in questo proseguo di questa stagione. Molto dipenderà dalla gestione che attuerà Frederic Vasseur e dall’effettivo potenziale che mostrerà la SF-24 con l’arrivo del nuovo pacchetto di aggiornamenti previsto per Imola. Appuntamento tra due settimane a Miami per il primo appuntamento della stagione in terra statunitense.