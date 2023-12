F1 | Verstappen e il sogno di gareggiare a Le Mans in coppia con Alonso

F1 Verstappen Le Mans – In un’incontro con i media all’Honda Thanks Day di quest’anno, tenutosi lo scorso week-end nella tradizionale sede di Motegi, Max Verstappen ha parlato di un ipotetico impegno alla 24h di Le Mans, gara principe delle serie endurance, precisando come uno dei sogni nel cassetto sia quello di affrontarla in coppia con Fernando Alonso.

L’olandese non ha mai nascosto il proprio malcontento per la strada intrapresa dalla Formula 1, soprattutto in termini di calendario, e un passaggio alla Le Mans sarebbe la giusta conclusione ad una carriera ormai costellata di successi, grazie allo splendido binomio formato con Red Bull. Qualcosa a cui l’olandese sta pensando e che potrebbe verificarsi già prima del 2028, anno di scadenza dell’attuale contratto con la compagine anglo-austriaca.

Le parole di Max Verstappen

“Vorrei provare una MotoGP prima o poi, ma allo stesso modo sogno di gareggiare a Le Mans. Ci sono già stato con mio padre e mi piacerebbe rivivere quell’atmosfera assolutamente unica. E’ qualcosa di fantastico: gli spettatori sulle tribune, pronti a tutto pur di vedere la corsa, i piloti che guidano per tutta la notte, i colpi di scena, l’alba al volante… Ne ho parlato con Fernando e mi ha ammesso che vorrebbe correrla nuovamente con me. Sarebbe qualcosa di fantastico”.

Alonso e il passato a Le Mans con Toyota

Fernando Alonso, ricordiamo, ha già gareggiato alla 24h di Le Mans nel 2018 e nel 2019, ottenendo il gradino del podio più ambito in entrambe le edizioni in coppia con Sebastien Buemi e Kazuki Kakajima. Un’esperienza condivisa con Toyota e che per sua stessa ammissione lo ha aiutato a migliorare come pilota.