F1 | Ferrari a Silverstone per alzare ulteriormente l’asticella [VIDEO]

F1 GP Silverstone Ferrari – Obiettivo conferma per la Scuderia Ferrari nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo i buoni riscontri raccolti durante il fine settimana dell’Austria, la Rossa intende ribadire il proprio stato di forma anche a Silverstone, tracciato sulla carta sfavorevole alle caratteristiche della SF-23. Un banco di prova quindi importante che potrebbe offrire dei riscontri reali e tangibili sulle novità introdotte a Barcellona e “affinate” tra Montreal e Spielberg.

Charles Leclerc, ricordiamo, ha chiuso la gara al Red Bull in seconda posizione, garantendosi finalmente punti fondamentali per la classifica, mentre Carlos Sainz – autore di un gran passo durante tutto il fine settimana – non è riuscito a fare meglio della sesta piazza, venendo tra l’altro penalizzato per track limits. Un epilogo deludente che l’iberico cercherà di lasciarsi alle spalle in uno degli appuntamenti più iconici del campionato.