F1 | Ferrari, Sainz: “A Silverstone valuteremo i nostri progressi”

Uscito deluso da Spielberg per il sesto posto, dopo quella che forse è stata la sua miglior gara da quando corre in Ferrari, Carlos Sainz torna ad un anno di distanza sulla pista che lo ha visto vincitore (tra le polemiche interne) un anno fa, per quello che è stato il suo primo e unico successo in F1. Rispetto al 2022 lo spagnolo afferma di sentirsi più in forma e di avere anche un feeling migliore con la monoposto.

Il tracciato ostico di Silverstone, stressante per gli pneumatici ed esigente con l’aerodinamica, rappresenta per la SF23 rivitalizzata dai continui aggiornamenti un test importante per valutare gli effettivi progressi fatti. Non è un mistero che la Rossa si aspetti di soffrire di più si questa pista rispetto ad altri GP sulla carta più favorevoli.

“Rispetto al successo dell’anno scorso mi sento più veloce e ho più feeling con la monoposto – le parole dello spagnolo in conferenza stampa -. Quest’anno sto andando sempre forte, anche se è normale avere GP più difficili e altri più facili. Il nostro obiettivo è confermare il ritmo mostrato in Austria, e farlo però su una pista con tante curve veloci. Se ci riusciremo significa che siamo davvero sulla strada giusta. Un circuito selettivo e difficile come Silverstone è l’ideale per valutare i nostri progressi, ma siamo certi che siamo obiettivamente cresciuti, soprattutto sul passo gara”.