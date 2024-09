F1 | Ferrari, a Baku con la stessa specifica di ala posteriore utilizzata a Spa [VIDEO]

F1 Ferrari GP Azerbaijan – urante la prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio dell’Azerbaigian, 17° appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, la Ferrari ha utilizzato la stessa specifica di ala posteriore impiegata durante la gara di luglio a Spa-Francorchamps.

Si tratta di una soluzione non troppo scarica, che sulla carta dovrebbe garantire un buon livello di carico aerodinamico anche nei settori più stretti del tracciato di Baku. I risultati di questa mattina sono stati incoraggianti per Charles Leclerc e Carlos Sainz, e la speranza è quella di confermarli anche nel pomeriggio. L’appuntamento è alle 15:00 per la seconda sessione di attività in terra azera.