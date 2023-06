F1 | Domenicali avverte Imola e Monza: “Difficile in futuro avere due gare nello stesso paese europeo”

F1 Domenicali Imola Monza – Difficile, quasi impossibile, confermare due gare in un paese europeo nello stesso anno a partire dal 2025, parola di Stefano Domenicali. Secondo il Manager italiano, il management della Formula 1 – considerando la crescita del business degli ultimi tre anni e le tante richieste di ingresso che stanno pervenendo al tavolo di Liberty Media – potrebbe varare un principio di alternanza, con gli slot in Europa che verrebbero “cambiati” di stagione in stagione.

Una condizione che garantirebbe varietà e nuove possibilità (la Francia avrebbe già dato il proprio ok a questo sistema), ma che di fatto priverebbe l’Italia del doppio GP (Imola-Monza “cadrebbero” in questo gioco) e presumibilmente non permetterebbe alla Spagna di affiancare Madrid a Barcellona.

“Oggi abbiamo un calendario mondiale meno incentrato sul Vecchio Continente”, ha affermato il Presidente e Amministratore Delegato di Formula One Group. “Allo stesso modo, per il futuro, sarà difficile avere due eventi in un paese europeo nello stesso anno. Mi aspetto un sistema diverso, basato sul principio di rotazione. Posso già dire che avere Barcellona e Madrid in calendario contemporaneamente non sarà possibile. Abbiamo avuto due gare spagnole fino al 2012, ma all’epoca il business non era così grande. Oggi la situazione è molto diversa. Non so ancora quali gare saranno sottoposte alla rotazione. Ci sono già dei colloqui con alcuni circuiti e questo è un aspetto che nei prossimi due anni chiariremo formalmente”.