F1 | Dimissioni Reid, Russell: “Preoccupati per la strada che sta prendendo la FIA”

Nuovo terremoto all’interno della FIA, che nella giornata di ieri ha visto le dimissioni del vicepresidente Robert Reid, il quale accusa la Federazione di non operare più nella massima trasparenza. Il numero uno, Mohammed Ben Sulayem continua dunque la sua politica molto controversa e che crea sempre più malumori anche nel mondo della Formula 1. George Russell, capo della GPDA e quindi in rappresentanza dei piloti, è fortemente preoccupato per la piega che la FIA ha intrapreso, denunciando come i driver stessi siano presi sempre meno in considerazione.

“Ogni volta che arriva una notizia da quella parte del mondo del motorsport, purtroppo non è mai qualcosa di davvero sorprendente – ha detto Russell. È un vero dispiacere perdere una figura così rispettata, che ha contribuito così a lungo. Ancora una volta ci chiediamo: qual è il prossimo passo? È una situazione frustrante e tutti ci auguriamo che possa presto tornare un po’ di stabilità. Stiamo arrivando a un punto in cui queste dinamiche si ripetono troppo frequentemente”.

“In passato noi piloti abbiamo provato a far sentire di più la nostra voce, ma le possibilità sono state limitate, e sembra che tutto prosegua su una traiettoria precaria. A essere onesti, la nostra capacità di incidere è ormai molto ridotta. Dobbiamo affidarci ai team e alla Formula 1 perché collaborino con la FIA alla ricerca di un’intesa comune. Se possiamo essere utili, vogliamo esserci. Ma troppo spesso abbiamo la sensazione che le cose vadano avanti indipendentemente da noi”.