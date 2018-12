F1 | Daniel Ricciardo: “Il 2018 l’ho gestito bene, anche se ho vissuto tutto più intensamente”

Daniel Ricciardo è tornato a parlare del suo divorzio con la Red Bull. Il prossimo anno infatti sarà titolare nel team ufficiale Renault, un motore che nell’ultima stagione non gli ha di certo reso la vita facile. L’australiano di Sicilia ha voluto ripercorrere il suo 2018, fatto di pochi alti e molti bassi, ammettendo comunque di essere riuscito a gestire il tutto senza troppe difficoltà sotto l’aspetto mentale.

“Beh ho gestito tutto sommato bene quest’anno, la mia vita quotidiana non ne ha sofferto – ha detto Ricciardo ad Autosport. Sicuramente però le corse e le emozioni che ho provato durante i weekend di gara sono state più di quanto abbia mai provato prima. Sul lato mentale quindi dovevo solo cercare di superare determinati ostacoli e i continui fallimenti, cercando di riprendermi, non avevo mai fatto niente del genere prima d’ora nell’arco di una stagione. La decisione di lasciare la Red Bull? Mi ha tolto un po’ di energia, andavo avanti e indietro cercando di capire cosa fosse meglio per il mio futuro. C’è voluto un po’ di tempo, ho perso del sonno in quel periodo, ma una volta presa la decisione mi sono sentito come se un po’ di peso dalle mie spalle se ne fosse andato, avevo la mente più libera. Sono felice per come sto lasciando la squadra, non me ne vado con la testa bassa, nessun rapporto si è interrotto o qualcosa del genere. Sono orgoglioso e mi sento come se avessi dato tutto alla squadra, ricevendo altrettanto in cambio”.