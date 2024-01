F1 | Corruzione: a rischio il Gran Premio di Singapore?

C’è parecchio subbuglio a Singapore dopo le accuse di corruzione ricadute su Subramaniam Iswaran, il quale si è dimesso giovedì scorso dal suo incarico di gabinetto dopo aver ricevuto ben 27 capi di accusa. Avrebbe regalato quasi 94.000 sterline in voli, hotel e biglietti per eventi sportivi e concerti, incluso anche il Gran Premio di Singapore di Formula 1, nel quale, come si legge su RacingNews365 ha avuto da sempre un ruolo determinante. Pare che Iswaran abbia ricevuto degli oggetti in cambio della promozione degli interessi commerciali del magnate Ong Beng Seng. Entrambi sono infatti stati arrestati l’anno scorso, e Iswaran ha partecipato spesso alla premiazione del podio del Gran Premio. Al momento il contratto tra la Formula 1 e Singapore indica che la gara sarà presente in calendario fino al 2028.

In una nota stampa, il ministero del commercio e dell’industria di Singapore ha spiegato quanto segue: “I termini di tutti gli accordi sono stati considerati attentamente dal governo. C’è stato uno studio di consulenza indipendente e al momento non c’è nulla che suggerisca che i contratti della Formula 1 o altri siano stati strutturati a svantaggio del governo stesso. Tutti i preparativi per il Gran Premio del 2024, in programma dal 20 al 22 settembre sono ben avviati”.