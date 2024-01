A festeggiare la vittoria di Carlos Sainz al Rally Dakar 2024 (per lui è il quarto successo in carriera), c’era anche il figlio Carlos che ha preso un aereo per raggiungere il papà in Arabia Saudita. Il pilota della Ferrari infatti era impegnato a Maranello per il lavoro sulla “676” che sarà presentata il prossimo 13 febbraio. Sainz è riuscito a prenotare un volo last minute ed è arrivato proprio in tempo per festeggiare la vittoria del papà.

“Sono così orgoglioso di rivederti al top! Vincere un rally Dakar non è facile, ma vincerne 4 è da leggende assolute! Chi ti sta intorno sa quanto sacrificio richiede ripetere la sfida ogni gennaio e ancora di più essendo senior! Mettere in gioco un anno intero di lavoro in meno di 15 giorni è per i coraggiosi e tu hai dimostrato di essere il più coraggioso di tutti. Ti vogliamo bene papà”, scrive Carlos Sainz sui suoi social allegando questo video: