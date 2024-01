Formula 1 | Ralf Schumacher esclude la Ferrari dalla lotta per il titolo

Manca sempre meno all’inizio del mondiale 2024 di Formula 1. L’attesa cresce ogni giorno di più, e c’è curiosità sulle nuove monoposto che vedremo in pista tra un mese nei test in Bahrain. La Red Bull sarà sicuramente la squadra da battere, e le contendenti potrebbero essere molteplici. Ralf Schumacher, ex pilota e oggi commentatore a Sky, è stato sentito dal suo ex team principal Eddie Jordan nel suo podcast Formula For Success. Il fratello della leggenda Michael ha nominato Norris, McLaren e Mercedes come rivali più prossime della squadra di Milton Keynes, escludendo al momento la Ferrari dalla lotta per il titolo.

“Sì, l’ho esclusa volutamente – ha riferito il tedesco. Potrebbe essere nella lotta, ma non sai mai cosa faranno i piloti. Nel senso, Leclerc e Sainz spesso commettono degli errori abbastanza stupidi, magari quando sono in testa alla gara e vanno in testa coda o fanno incidenti, magari non tra loro, e questo molte volte mi sorprende. Credo che Fred stia facendo un buon lavoro fino a questo momento, si vede la crescita del gruppo, ci sono meno errori, i pit-stop sono ottimi ma al momento non li vedo come i grandi contendenti della Red Bull, ma forse mi sbaglio. Vedremo il tutto ai test o alle prime due gare dell’anno, dopodiché potremo dare dei giudizi più precisi”.