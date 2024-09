F1 | Claire Williams elogia il lavoro di Lawrance Stroll: “Aston Martin è da mondiale”

F1 Williams Stroll – In una lunga intervista concessa al podcast Business of Sport, Claire Williams ha elogiato il lavoro di sviluppo che Lawrence Stroll sta portando avanti in Aston Martin, sottolineando come il team inglese stia gettando le basi per un futuro da “campioni del mondo” a partire dal 2026 e per le stagioni successive.

Grazie agli ingenti investimenti fatti negli ultimi tre anni, uniti al recente ingaggio di Adrian Newey dalla Red Bull, l’imprenditore canadese ha chiarito le proprie ambizioni per il medio e lungo termine, dimostrando un impegno totale nel mondo della Formula 1. Una situazione che la Williams avrebbe potuto vivere in passato, considerando che lo stesso Lawrence Stroll aveva sostenuto economicamente il team inglese, in seguito all’ingresso del figlio Lance in squadra, dal 2016 al 2018.

Claire Williams e il lavoro di Lawrence Stroll in Aston Martin

“L’Aston Martin ha il potenziale per diventare una vettura da titolo mondiale, e la cosa mi fa impazzire, soprattutto considerando che Lawrence era parte del nostro team. L’ingaggio di Adrian Newey è stato un colpo di genio. Qualunque somma sia stata offerta a Newey, sarà senza dubbio un investimento che ripagherà, vista l’enorme ricompensa che deriva dalla vittoria di un campionato mondiale.”