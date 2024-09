Formula 1 | Williams, tanti rimpianti dopo il fine settimana di Singapore

Formula 1 Williams GP Singapore – Il Direttore Sportivo della Williams, Sven Smeets, ha espresso un pizzico di rammarico per il risultato ottenuto dalla squadra nell’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024. Nonostante l’ottima competitività della vettura, apparsa sin da subito a suo agio sul veloce tracciato cittadino di Marina Bay, né Franco Colapinto né Alexander Albon sono riusciti a entrare nella top ten, perdendo così una grande occasione per migliorare la posizione nel campionato Costruttori. L’argentino ha concluso la gara in 11ª posizione, mentre il thailandese è stato costretto al ritiro.

Williams, i rimpianti di Sven Smeets

“Ci aspettavamo di ottenere di più oggi, avendo una macchina competitiva, quindi è un peccato dover andare via senza punti. Dopo l’unico pitstop di Franco, abbiamo perso la P10 a favore di Checo Pérez; Franco è rimasto vicino a lui e a Nico Hülkenberg, ma non è riuscito a effettuare il sorpasso per entrare in zona punti.

Tuttavia, Franco ha disputato un solido weekend in condizioni estremamente difficili, considerando che è solo il suo terzo Gran Premio, e siamo soddisfatti della sua prestazione. Per quanto riguarda la gara di Alex, è sempre deludente dover ritirare una vettura; abbiamo avuto alcuni problemi di raffreddamento, ma dovremo analizzarli nei prossimi giorni.

È evidente che gli aggiornamenti introdotti nelle ultime gare hanno migliorato le prestazioni della vettura, ma come squadra non siamo riusciti a fare tutto al meglio questo weekend per conquistare punti per la terza volta consecutiva. Ora sfrutteremo questa piccola pausa nel calendario per riorganizzarci in vista della prossima tripla gara, poiché ci sono ancora molte opportunità da cogliere.”