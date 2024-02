F1 | Carlos Sainz ripercorre l’esperienza in Ferrari

Carlos Sainz–Ferrari è la storia di un rapporto professionale che dallo scorso 1 febbraio, con l’annuncio a sorpresa del passaggio di Lewis Hamilton in rosso dal 2025, ha già i titoli i coda che arriveranno con la gara dell’8 dicembre allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi. Lo spagnolo, scelto dall’ex team principal Mattia Binotto e arrivato a Maranello nel 2021 al posto di Sebastian Vettel, ha voluto ricordare tutti quei momenti che ne hanno finora scandito l’esperienza con la tuta del Cavallino.

Sainz, avendo ancora un’intera stagione da disputare al volante della Rossa, si augura di poter aggiornare l’album dei ricordi. In Ferrari lo spagnolo ha conquistato quelle che ad oggi sono le sue uniche vittorie in carriera: Silverstone 2022 e Singapore 2023. Quello ottenuto lo scorso settembre sul tracciato cittadino di Marina Bay è stato un successo che ha stoppato la striscia consecutiva di vittorie Red Bull, con la scuderia di Milton Keynes che ha vinto tutte le gare nel 2023 tranne proprio quella di Singapore.

“Ho ricordi molto, molto, molto belli in questa squadra – ha dichiarato Sainz, come riportato da RacingNews365 – Inizierei con il primo giorno alla guida di una Ferrari a Fiorano. Il mio primo giro in assoluto per la Ferrari è stato uno dei momenti più emozionanti della mia carriera. Primo podio con la Ferrari, prima settimana con la Ferrari, prima pole, prima vittoria e poi , ovviamente, la vittoria a Singapore. E poi, lungo il percorso, tanti bei momenti con le persone di questa squadra”.

Lo spagnolo, completando il proprio pensiero, ha detto: “Ritengo di aver fatto molto e fatto cose buone in rosso, di aver ottenuto i miei risultati più importanti. Spero che arrivino altre belle sensazioni”.