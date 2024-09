F1 | Carlos Sainz analizza il 2024: “Non è stato un anno ideale”

Carlos Sainz in tutta onestà ha ammesso come il 2024 non sia stato un anno semplice. Lo spagnolo infatti ha sottolineato come sia stato difficile dover affrontare una stagione di fatto da separato in casa Ferrari, che prima dell’inizio del campionato aveva ufficializzato la separazione dal 55 e il futuro approdo in rosso di Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc, e al tempo stesso riuscire a trovare una sistemazione futura.

Sistemazione che Sainz ha trovato nella Williams, con la quale ha sottoscritto un contratto pluriennale. Un autentico colpaccio da parte della scuderia di Grove che dal prossimo anno potrà schierare in griglia due ottimi “manici” come appunto il 55 e Alexander Albon. Da un punto di vista sportivo, la stagione 2024 ha regalato a Sainz costanza di risultati tra i quali spicca la vittoria ottenuta all’Albert Park di Melbourne.

“Quello che ho passato quest’anno non è l’ideale per esibirsi al massimo livello come sportivo – ha dichiarato Sainz a The Athletic – Penso che ogni pilota che voglia gareggiare al massimo livello e voglia conoscere il proprio futuro e non doversi preoccupare di questo, mentre deve esibirsi in una stagione di Formula Uno, in un team che ha già molta pressione, molta attenzione e un ambiente ad alta tensione come Ferrari”.

Lo spagnolo, continuando con il proprio pensiero, ha detto: “Considerando tutto quello che ho dovuto affrontare la stagione è andata relativamente bene. Ma credo che uno sportivo abbia il suo momento migliore quando tutto è un po’ più calmo. Ecco perché dico che è così importante anche assicurarsi di avere tutto sotto controllo.”