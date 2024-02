F1 | Carlos Sainz non è preoccupato per il futuro

Carlos Sainz è tranquillo sul suo futuro. Lo spagnolo ha infatti ammesso di non dover dimostrare più nulla, avendo oramai una partecipazione ed esperienza decennale in Formula 1. L’attuale alfiere della Ferrari, che si appresenta a vivere la sua ultima stagione in rosso prima di lasciare spazio a Lewis Hamilton, ha sottolineato come il suo apporto in questa categoria possa essere ampiamente valutato senza dover attendere il nuovo campionato oramai alle porte.

Nella scorsa stagione, caratterizzata dal dominio Red Bull, Sainz è riuscito a conquistare quello che si è rivelato l’unico successo non targato Red Bull. Lo spagnolo infatti si è imposto nella gara di Singapore, regalando alla Ferrari la prima vittoria dell’era Vasseur.

“Onestamente, non ho bisogno di una stagione per dimostrare a nessuno di cosa sia capace di fare – ha detto Sainz, citato da RacingNews365 – Penso che in nove anni in Formula 1, e soprattutto gli ultimi tre in un top team come la Ferrari, tutti abbiano più o meno visto di cosa possa fare”.

Sainz poi focalizzando l’attenzione sul 2024 ha detto: “È un nuovo anno, una nuova opportunità e speriamo che questa possa essere una macchina migliore, con più prestazioni, che ci permetta di fare meglio in gara rispetto allo scorso anno dato che abbiamo faticato di più rispetto alle qualifiche”.

Lo spagnolo, completando il proprio discorso, ha aggiunto: “Con una macchina migliore in gara possiamo disputare corse migliori, avere una migliore gestione delle gomme e fare sorpassi migliori perché l’anno scorso dovevo difendere la mia posizione. Mi sono difeso bene, ma non sono riuscito a compiere buoni sorpassi. Non vedo l’ora di vedere cosa riusciremo a ricavare dalla vettura quest’anno”.