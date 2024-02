F1 | Horner: “Accoppiata Ferrari-Hamilton è piuttosto eccitante”

Da qualche settimana a questa parte non si fa che parlare d’altro. La notizia del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, con il sette volte campione del mondo che vestirà di rosso a partire dal 2025 prendendo il posto di Carlos Sainz e formando una coppia stellare con Charles Leclerc, ha oscurato la nuova stagione che partirà a breve e con essa la presentazione delle vetture 2024.

Sul colpo di mercato del secolo, lato Formula 1 chiaramente, ne ha discusso anche Chris Horner. Il team principal della Red Bull ha definito “eccitante” il futuro approdo di Hamilton alla corte del Cavallino.

“Penso che tutti siano rimasti sorpresi, anche il suo team attuale, del passaggio di Lewis alla Ferrari – ha detto Horner, come riportato da RaceFans.net – Ma ovviamente ha visto qualcosa in cui crede e che gli è più utile rispetto a rimanere dove si trova attualmente”

Horner poi, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Ovviamente ha ancora una stagione davanti alla sua attuale squadra, ma in passato ha dimostrato di non essere timido nel prendere decisioni coraggiose. Il suo passaggio dalla McLaren alla Mercedes non sembrava essere quello giusto in quel momento, ma si è rivelato giusto”.

Il team principal Red Bull completando la propria disamina ha detto: “Quindi sono sicuro che ci avrà pensato a lungo e intensamente e per la Formula 1, un legame Hamilton-Ferrari è piuttosto eccitante”.