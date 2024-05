F1 | Brown: “Non c’è un pilota più veloce di Norris”

Zak Brown ha affermato che Lando Norris è “più veloce” in termini di talento grezzo rispetto al tre volte campione del mondo Max Verstappen. Il britannico, è stato in grado di avere la meglio su Verstappen al Gran Premio di Miami, conquistando la sua prima vittoria in carriera.

Il risultato vittorioso di Norris è stato anche favorito dalla safety car che al momento giusto ha regalato al 24enne il pit-stop che gli ha permesso di avere vantaggio sulla Red Bull di Verstappen, una volta ripresa la gara. Nonostante i vantaggi che hanno giocato a favore di Norris, il CEO della McLaren ha sostenuto il suo pilota contro Verstappen, a parità di macchina:

“Penso che Lando possa battere Max in un combattimento diretto -ha dichiarato a Motorsport.com- penso che sarebbe una lotta fantastica. Ma penso che per quanto riguarda il talento grezzo, non ho mai visto qualcuno più veloce di Lando. Sono sicuro che Max è altrettanto veloce, penso che alcune persone non saranno d’accordo e, alla fine, non lo sapremo mai fino a quando non li vedrete nella stessa macchina”.

La McLaren ha portato ampi aggiornamenti in Florida, che hanno contribuito a favorire la vittoria di Norris al debutto. C’è ottimismo che con il pacchetto aggiornato anche per Oscar Piastri a Imola, la coppia possa iniziare a combattere le Red Bull su una base più costante. Nelle prime fasi del Gran Premio di Miami, Piastri è stato in grado di tenere il passo di Verstappen, il che lo ha costretto a commettere l’errore che ha danneggiato la sua vettura, cosa che ha aiutato Norris in seguito.

“Non vedo un pilota più veloce di Lando là fuori -ha continuato Brown- e la cosa eccitante è che Oscar può eguagliarlo. Man mano che acquisirà più esperienza, penso che potrà essere allo stesso livello”.

In definitiva, l’americano ritiene che la prima vittoria aiuterà Norris ad elevare ulteriormente il suo livello di prestazioni mentre la McLaren cerca di recuperare la Ferrari per il secondo posto nella classifica costruttori.

“C’è qualcosa nel momento in cui i piloti ottengono la loro prima vittoria. Sai che ce l’hai fatta, il primo successo rilassa i piloti e non devono sforzarsi così tanto. In qualsiasi cosa, puoi impegnarti troppo e questo funziona contro di te”.