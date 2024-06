F1 | Brown: “In Red Bull c’è un ambiente tossico”

Secondo boss della McLaren, Zak Brown, all’interno del team di Milton Keynes ci sarebbe ancora un “ambiente tossico”, con un potenziale impatto sulla futura sponsorizzazione e sull’acquisizione di talenti per la squadra leader del campionato. E’ risaputo che da inizio anno il team Red Bull è entrato in un vortice: l’indagine su Horner, la lotta di potere con Helmut Marko e Jos Verstappen, ed infine la partenza di Adrian Newey. Intervistato durante il GP di Miami, Zak Brown aveva ammesso di non essere sorpreso dalla scelta dell’illustre tecnico: “Visto tutto quello che è successo”, ed ha previsto che altre “tessere del domino cadranno”.

Parlando di recente al podcast, Hot Pursuit di Bloomberg, Brown ha ribadito il suo punto di vista sullo stato delle cose della Red Bull, parlando di conseguenze interne e commerciali che potenzialmente deve affrontare la squadra:

“La Red Bull è un ambiente piuttosto tossico con tutto quello che sta succedendo. C’è dell’altro in arrivo, l’abbandono di Adrian Newey è un grosso problema, perché penso che molte persone probabilmente sono lì perché volevano lavorare al fianco di Adrian Newey. Ho già detto che ci sono dei CV che girano per il paddock, c’è una situazione di disagio. Penso che sia più difficile per loro in futuro con quello che sta succedendo con la situazione per gli sponsor. Guardano a chi sono associati, a cosa si oppongono. È una situazione complicata. Poi tutta la faccenda di Verstappen. Rimarrà? Se ne andrà? Ha un contratto. Abbiamo visto suo padre essere molto schietto. È una squadra incredibile, ma è una squadra che secondo me, non è su una base solida in questo momento rispetto a dove è stata in passato. Se guardo a chi ha il miglior percorso di visibilità e slancio in questo momento, sono Ferrari e McLaren. Le cose però possono cambiare rapidamente, quindi dobbiamo tenere entrambi i piedi per terra”.