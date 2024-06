F1 | Damon Hill: “La Mercedes deve sostenere di più Russell”

L’ex campione di F1, Damon Hill, ha criticato Toto Wolff per aver “indebolito” George Russell e crede che la Mercedes debba trattarlo meglio e dare al britannico più supporto. Quello del Canada, è stato il miglior weekend per il team di Brackley a questo punto della stagione, conquistando la pole position e un terzo posto dietro alla Red Bull di Max Verstappen e alla McLaren di Lando Norris. Lewis Hamilton, partito settimo, è arrivato quarto al traguardo. Tuttavia, era una gara che la Mercedes avrebbe potuto vincere, questa volta sono stati i piloti a non essere all’altezza delle aspettative, con entrambi che hanno commesso errori in gara. Un errore di Russell nel finale di gara, mentre inseguiva Verstappen ha permesso a Norris di superarlo, ponendo fine alle sue speranze di vittoria. Inoltre, Toto Wolff si è aperto in cuffia, tirando le orecchie al britannico, dicendogli di concentrarsi.

Il campione del mondo 1996 e opinionista di Sky Sports, Damon Hill, ritiene che la Mercedes e Toto Wolff possano fare di più per aiutare il britannico, mostrandogli più supporto.

“Sta cercando di affermarsi come pilota principale – ha dichiarato Hill nel podcast post-Montreal di Sky Sports – parlano tutto il tempo di chi sarà il suo compagno di squadra per il prossimo anno, piuttosto che parlare di George. Penso che la Mercedes dovrebbe sostenerlo un po’ di più. Dovrebbero dargli un po’ più di fiducia. E poi forse non deve sforzarsi così tanto per dimostrare il suo valore in gara, perché mi sembra che stia cercando di compensare un po’ le cose”.