F1 | Magnussen consapevole: “Potrei perdere il posto”

Quest’anno non c’è stato nessun rookie al debutto in Formula 1 ma il 2025 potrebbe vedere l’arrivo di giovani talenti del calibro di: Kimi Antonelli, Oliver Bearman e forse Liam Lawson e Jack Doohan. Kevin Magnussen è in scadenza di contratto e in questa stagione è stato criticato per la sua condotta in pista. Intervistato da Ekstra Baket, il danese ha ammesso di essere conscio del fatto che potrebbe perdere il suo sedile alla Haas:

“C’è il rischio che accada, il mi conosce molto bene quindi non credo di aver bisogno di dimostrare nulla. Questa volta il mercato è molto aperto. Dobbiamo vedere come andrà a finire. Ho chiarito che mi piacerebbe continuare qui. La squadra è in una buona posizione con speranza per il futuro, mi piacerebbe farne parte. Non so quanto tempo ci vorrà prima di conoscere l’esito, fino ad allora, continuerò a guidare. Non ho una scadenza ma continuo a pensare che il mercato sia abbastanza aperto”.

Quando in passato ha perso i suoi posti in F1, Magnussen ha guardato altrove, provando le auto del DTM e di Le Mans, l’ Indycar e altre categorie con sede negli Stati Uniti. Tuttavia, ha ribadito che non sta ancora pensando ad alternative.

“Voglio essere in Formula 1, è qui che mi trovo in questo momento. Fino a quando non sarà più un’opzione, mi concentrerò su quello ma qualunque cosa accada, me ne occuperò quando sarà il momento. Nei momenti difficili, la cosa più importante è rimanere positivi e mantenere la calma. Quando ero più giovane, ero decisamente più stressato e sentivo di più la pressione. Ora sono più bravo a metterla da parte, a salire in macchina e a guidare nel miglior modo possibile”.