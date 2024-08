F1 | Red Bull, Marko avverte Perez: “Il suo problema è la mancanza di costanza”

Quello di Sergio Perez sembrava un destino già scritto dopo la gara di Spa, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, e invece la Red Bull ha deciso di dare fiducia al proprio alfiere confermandolo al fianco del campione del mondo in carica Max Verstappen almeno fino alla fine del campionato. Ora toccherà al messicano ritornare a certi livelli e conservare il sedile anche per il futuro, nonostante abbia sottoscritto un rinnovo di contratto biennale negli scorsi mesi.

Da proprio dall’ufficialità del rinnovo, arrivato ad inizio giugno, Perez sembra essersi perso sul più bello rendendosi protagonista di evidente errori che non hanno permesso alla Red Bull (salvata dal solito e solo Max Verstappen) di ottenere punti importanti nel Costruttori in un anno che si preannuncia molto serrato vista l’incertezza che capeggia tra le squadre di vertice.

Discutendo su Perez, Helmut Marko ha affermato senza particolari giri di parole come a Checo manchi quella costanza che al momento non accontenta la scuderia di Milton Keynes.

“Se Checo manterrà costantemente la sua velocità normale, saremo soddisfatti. Ma ha sempre queste fluttuazioni da qualche parte, sia in qualifica che in una certa parte della gara. La costanza non c’è, è questo il problema, ha dichiarato Marko al Kleine Zeitung.

La Red Bull, come riferito dallo stesso Marko, si attende un Perez in forma nelle gare di Monza e Baku dove solitamente “ha fatto sempre bene”.