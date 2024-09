F1 | Aston Martin, venerdì faticoso per Alonso a Singapore

Singapore – Giornata faticosa per Fernando Alonso sotto le luci del tracciato di Marina Bay. Saranno felici i nostalgici che oggi hanno ritrovato quel Fernando che hanno imparato a conoscere negli anni della McLaren-Honda: lo spagnolo non si risparmia le critiche alla vettura – “cercavo di evitare incidenti con questa macchina” dice in radio, dopo aver premuto tasti a caso sul volante – ma riesce a restare a cavallo della top 10. Nella prima sessione Alonso chiude col nono tempo; nelle FP2 i suoi tempi migliorano, ma la sua posizione in classifica scende fino alla dodicesima. Gli avversari sembrano competitivi e qualcuno, come Racing Bulls, stupisce: l’Aston Martin dovrà fare un bel salto in avanti prima delle qualifica, per assicurarsi un posto nella lotta per la zona punti.

“Ogni giro a Singapore è rischioso e le due sessioni di prove libere si sono rivelate molto intense. Fatichiamo un po’ su questa pista, a causa delle caratteristiche della vettura. Lo pensavamo anche a Baku, ma siamo comunque riusciti a conquistare dei punti li, vedremo cosa accadrà domani”.