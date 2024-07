F1 | Aston Martin, ufficiale l’arrivo di Enrico Cardile

F1 Aston Martin Cardile – A conferma delle tante voci circolate nelle ultime settimane, Aston Martin ha confermato ufficialmente l’ingresso in squadra di Enrico Cardile, ex Direttore Tecnico di Telaio ed Aerodinamica della Ferrari. L’Ingegnere italiano assumerà la carica di Chief Technical Officier a partire dalla stagione 2025 di Formula 1 e garantirà alla compagine inglese, ancora a caccia di importati conferme sul piano tecnico, un bagaglio d’esperienza non indifferente. Cardile si andrà ad affiancare alle figure “Senior” del gruppo ingegneristico, ovvero quelle di Dan Fallows e Luca Furbatto. Da capire se in futuro, a questi profili, si aggiungerà anche Adrian Newey, attualmente sul mercato e conteso da Aston Martin, Mercedes, McLaren, Williams e Ferrari.

.