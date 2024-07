F1 | Ralf Schumacher: “Norris non è pronto al titolo”

Nonostante abbia al momento la migliore macchina in griglia, Lando Norris ha ancora un po’ di strada da fare prima di essere pronto a lottare per un campionato del mondo. Questo è il parere di due ex piloti di Formula 1. Nel post gara di Silverstone, Norris piuttosto abbacchiato ha ammesso di essere molto deluso in quanto al momento non sta prendendo le decisioni giuste. E’ questo, secondo Christijan Albers, il motivo per il quale non è ancora ai livelli di Verstappen e Hamilton.

“Norris è un mega talento, questo è fuori discussione, e non dobbiamo discuterne. Ma non ha lo stesso livello di pensiero e sentimento di Lewis e Max. Commette sempre molti errori, anche i tempi sul giro di Max e Lewis hanno oscillato di un decimo o giù di lì, ma con Norris è stato diverso. Non è stato costante”, ha commentato al De Telegraaf.

Ralf Schumacher, pensa che oltre a Norris, anche il team di Woking sta dimostrando la sua immaturità:

“È una questione di assistenza reciproca tra pilota e squadra”, ha dichiarato a motorsport-total.com, riferendosi alle decisioni strategiche della McLaren nella gara di domenica.

“Il pilota e la squadra devono scambiarsi informazioni. Non credo che Lando Norris sia ancora pronto per una lotta del genere. Potrebbe anche essere un problema strutturale. Forse Norris semplicemente non ha un ingegnere di pista abbastanza forte. Anche lui è ancora molto giovane. Abbiamo visto quanto fosse arrabbiato con se stesso, con le decisioni sbagliate che ha preso e che vuole continuare a crescere. E sì, questi momenti fanno parte del processo di crescita”.