F1 | Qatar, la Formula 1 a Losail per ampliare il prestigio motoristico del paese

F1 GP Qatar Losail – In una lunga intervista concessa ai media britannici, Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai – Presidente della Qatar Motor and Motorcycle Federation e di Losail, recentemente rinnovato (QUI LE INFO) – ha parlato del ritorno del Circus in terra qatariota, sottolineando come l’impegno del paese nel motorsport sia un passo importante non solo in termini di sviluppo, ma anche nella creazione di una reputazione in ambito sportivo.

Oltre alla Formula 1 e alla MotoGP, entrambe blindate con contratti che scadranno rispettivamente nel 2032 e nel 2031, il Qatar ha già ufficializzato l’approdo a Losail del WEC (Prologo pre-season e 6h), il quale sarà legato al circuito con un accordo fino al 2029. Un pacchetto di primo livello che garantirà alla nazione una finestra di primo livello nel motorsport del futuro.

“Questa straordinaria ed ampia ristrutturazione del circuito di Losail è il prodotto di mesi di duro lavoro, ambizione e immaginazione, ed è una perfetta introduzione a quello che promette di essere un emozionante fine settimana di sport motoristici”, ha affermato Al Mannai. “Il nostro accordo a lungo termine con la Formula 1 segna un progresso significativo per il paese, il quale sta guadagnando rapidamente la reputazione di rinomato paese ospitante per alcuni degli eventi sportivi più prestigiosi del mondo. Ci saranno fan da tutto il mondo”.