F1 | Aston Martin: penalità per Stroll, partirà dall’ultima fila

Lance Stroll conquista la quattordicesima posizione in pista, ma il canadese sarà costretto a rimontare dal fondo nel Gran Premio di Las Vegas. Lance, infatti, entra comodamente in Q2, senza però riuscire ad avvicinarsi ai primi dieci, qualificandosi con gomma usata. Il pilota dell’Aston Martin finisce sotto investigazione per non aver rallentato durante il regime di bandiera gialla, ma per questa infrazione i commissari di gara non assegnano penalità. Stroll, però, si è già conquistato cinque posizioni di penalità in griglia nelle FP3, dove effettua un sorpasso su Carlos Sainz, anche stavolta durante il regime di bandiera gialla. Stroll dovrà così rimontare dalla diciannovesima posizione.

“Mi sentivo molto bene in macchina e sono felice del mio ultimo tentativo, ma penso ci mancasse un po’ di velocità in rettilineo nel Q2. Credo che sia stato quello a fare la differenza e a metterci fuori dal Q3, i tempi erano davvero molto serrati. La gara di domani sarà complicata, a causa della mia penalità, ma abbiamo un buon ritmo in curva e credo che riusciremo a gestire bene le gomme. Cercheremo di fare del nostro meglio e di goderci questa gara tra le strade di Las Vegas”.