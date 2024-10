F1 | Alpine, Ocon riflette su una stagione difficile: “Non è stata divertente per nessuno”

F1 Alpine Ocon – Esteban Ocon ha offerto una valutazione sincera della stagione 2024, definendola una sfida per l’intero team Alpine. Il pilota francese ha ammesso che l’annata non è stata facile per nessuno all’interno della scuderia, sottolineando tuttavia come tutti stiano cercando di risollevare una situazione che fin da subito è apparsa critica, soprattutto sul piano tecnico. “Non è stata una stagione divertente per nessuno. In squadra, tutti stanno dando il massimo e lavoriamo duramente per ottenere il miglior risultato possibile”.

Riflettendo sul suo percorso con Alpine, il transalpino non ha nascosto la sua delusione per come si sta concludendo questa fase della sua carriera, rivelando come l’esperienza meritava una conclusione totalmente diversa. “Mi sarebbe piaciuto terminare questa esperienza in modo positivo, ma non sta andando come speravo. È evidente”.

Nonostante l’accordo per passare a Haas nel 2025, l’ex Racing Point resta concentrato sul suo attuale impegno con Alpine. Il pilota francese ha ribadito la sua dedizione alla squadra fino alla fine della stagione. “Mi sto impegnando a fare il meglio possibile per questo marchio che è stato speciale per me per tanti anni. Rimarrò sicuramente concentrato fino alla fine dell’anno”, ha affermato, promettendo il massimo impegno fino all’ultimo Gran Premio.

Guardando al futuro con Haas, infine, Ocon, ha espresso ottimismo per i progressi della sua futura scuderia. “Sto osservando cosa sta facendo Haas e stanno facendo un ottimo lavoro. Sono felice dei loro progressi e orgoglioso di vedere la loro traiettoria”.