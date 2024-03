F1 | Honda, nessuna certezza sul futuro di Tsunoda all’interno della famiglia Red Bull

F1 Honda Tsunoda – In una lunga chiacchierata concessa alla stampa giapponese, Koji Watanabe ha parlato della possibile conferma di Yuki Tsunoda all’interno della famiglia Red Bull, sottolineando come il pilota giapponese abbia bisogno di una grande stagione non solo per confermare il proprio posto in Racing Bulls, ma anche per sognare un clamoroso salto in Red Bull, squadra che dovrà scegliere la spalla da affiancare a Max Verstappen per il 2025.

Secondo il Manager giapponese, Tsunoda è un pilota di grande talento, aspetto che l’ha portato ad approdare con merito in Formula 1 all’inizio della stagione 2021. Per continuare su questa strada, però, avrà bisogno non solo di “perfezionarsi” come pilota, ma anche di crescere sul piano umano e tecnico, aspetto in cui ha deficitato nel corso delle ultime due annate. Tsunoda, ricordiamo, corre con la compagine faentina da tre stagioni e da quest’anno sarà affiancato all’interno del garage da Daniel Ricciardo. Un pilota esperto che lo aiuterà ad alzare il proprio livello in vista del prossimo futuro.

Tsunoda e il futuro nella famiglia Red Bull

“Red Bull sarà con noi fino al 2025, quindi se Yuki è un pilota che può vincere, ovviamente punteranno a confermarlo. Nelle mie riunioni regolari con la Red Bull mi viene sempre detto che la sua conferma dipende dalle prestazioni di quest’anno. Hanno grandi aspettative e, per essere all’altezza, a mio parere personale, è necessario un podio, Ovviamente la parola ‘podio’ non è mai stata menzionata, ma credo che per arrivare al team di punta devi esibirti a quel livello. E credo che lui possa farlo”.