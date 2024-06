F1 | Alpine, Zhou terzo incomodo per il sedile lasciato libero da Ocon

F1 Alpine – Il sempre più certo addio alla Sauber, pronta a scommettere su uno tra Carlos Sainz e Pierre Gasly, potrebbe spingere Guanyu Zhou verso uno dei sedili lasciati liberi in casa Alpine per il 2025. Il cinese, supportato da una serie di sponsor locali vogliosi di mantenere il proprio “pupillo” in Formula 1 (si parla di una “valigia” da circa 35 milioni), starebbe chiacchierando da qualche giorno con Bruno Famin, Team Principal del sodalizio francese, con quest’ultimo che non avrebbe ancora sciolto le riserve su un’eventuale promozione di Jack Doohan.

I due, ad oggi, si stanno contendendo il sedile con Valtteri Bottas, anch’esso pronto a salutare il team di Hinwill per far posto a Nico Hulkenberg, già ufficializzato nelle settimane scorse. Tre soluzioni per due slot, considerando anche il possibile addio di Gasly, su cui Alpine dovrà strutturare un futuro che per forza di cose dovrà rivelarsi differente rispetto a quanto mostrato fino ad oggi.

Più indietro nelle scelte infine Mick Schumacher: il tedesco, nonostante gli apprezzamenti di Famin, non soddisfa appieno il management del team francese, aspetto che potrebbe portarlo a confermare il proprio ruolo all’interno delle line-up impegnate nel mondiale endurance. Una bocciatura ad oggi non certa, ma che sembra sempre più probabile dalle info di mercato che giungono dal paddock.

Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.