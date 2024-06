F1 | Verstappen sprona la Red Bull: “Dobbiamo aiutare Perez, servono due vetture al vertice”

F1 Verstappen Perez – Livello massimo d’allerta in casa Red Bull dopo l’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nonostante la vittoria ottenuta sul tracciato di Montreal, al termine di una domenica di gara complessa e ben combattuta, Max Verstappen non ha nascosto un pizzico di malcontento per le performance mostrate dal team nell’ultimo periodo, precisando come la guidabilità della vettura stia provocando più di qualche grattacapo a lui, comunque bravo a metterci una “pezza”, e Sergio Perez, costretto al ritiro e fuori già in Q1 nelle ultime due prove di campionato.

Una situazione difficile fino ad oggi “arginata”, ma su cui la squadra dovrà lavorare con estrema attenzione per il prosieguo di questa annata.

Verstappen e l’analisi della situazione Perez

“In Canada sapevo che serviva un grande risultato per tenere a distanza i rivali. Non perdiamo molti punti finché vinciamo e i rivali si limitano a piazzarsi sul podio, ma non sempre può andare in questo modo. A volte puoi fare gare da solo, ma in generale servono due vetture al vertice. Per quanto riguarda Checo, credo che il danno sia stato fatto in qualifica. Partire indietro in quelle condizioni è davvero complicato. Non ho dubbi, ad ogni modo, che la situazione possa migliorare e anche rapidamente. Dobbiamo lavorare sulla nostra vettura per renderla più semplice da guidare. Serve tornare nelle posizioni di vertice con entrambe le RB20”.