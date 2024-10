F1 | Alpine, de Meo rivela: “Vasseur mi ha chiesto tecnici risparmiando sul gardening”

Quella che ha trascorso l’Alpine (Renault) è stata una settimana a dir poco drammatica, da un punto di vista squisitamente sportivo. La casa transalpina infatti, nella giornata di lunedì 30 settembre, ha annunciato la sospensione delle attività motoristiche a fine 2025. La Formula 1 dunque, tra poco più di un anno, perderà uno degli storici motoristi con la scuderia francese che diventerà una squadra cliente: con tutta probabilità l’Alpine dovrebbe essere motorizzata da Mercedes a partire dal 2026, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico sulle power unit.

Luca de Meo, discutendo dell’attuale situazione in cui è l’Alpine, ha parlando dei vari cambiamenti che attendono la sede motoristica di Viry Châtillon sottolineando anche un aspetto legato al mercato tecnici. Il presidente e amministratore delegato del gruppo Renault ha infatti ammesso come il team principal della Ferrari Frederic Vasseur lo abbia contattato per chiedergli ingegneri, cercando però di “risparmiare” sul periodo di garderning.

“Viry sta per cambiare – ha dichiarato de Meo, intervistato da L’Équipe – Ci sarà un osservatorio tecnologico sulla F1 per pensare al prossimo ciclo di motori dopo il 2030. E altri progetti a lungo termine per una Supercar e nuove tecnologie. Senza perdita di posti di lavoro, questo è garantito. Ora, se c’è chi è positivamente colpito dall’idea di produrre un motore di F1, non avrà problemi a riposizionarsi”.

De Meo, continuando il proprio pensiero, ha poi aggiunto: “Fred Vasseur, il team principal della Ferrari, ci ha chiamato per chiederci se poteva prendere alcune persone dalla nostra azienda e risparmiare loro un periodo di gardening, prima di andare a lavorare per loro. Ok. Questa è la vita. Non imprigioneremo i nostri ragazzi”.