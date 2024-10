F1 | Massa sull’imprevedibilità del Mondiale 2024: “Incredibile, può ancora accadere di tutto”

Neanche il più ottimista tra gli ottimisti poteva ipotizzare una stagione del genere così combattuta al vertice, dopo l’imbarazzante dominio che aveva caratterizzato quella precedente. La Red Bull infatti, che aveva mostrato una supremazia imbarazzante nel 2023 riuscendo a vincere tutte le gare eccezion fatta per quella di Singapore vinta dalla Ferrari con Carlos Sainz, è incappata in una vera e propria regressione tecnica che l’ha portata a perdere il primato nel Mondiale costruttori in favore della McLaren.

Al contrario di quello piloti, dove Max Verstappen è in testa con 52 lunghezze di vantaggio da gestire su Lando Norris a sei appuntamenti dalla conclusione del campionato. Una stagione più che mai viva e imprevedibile come sottolineato da Felipe Massa, con l’ex pilota brasiliano che ha ammesso come le battaglie interne di inizio anno alla Red Bull abbiano avuto nel medio periodo ripercussioni sportive sulla squadra di Milton Keynes.

“Incredibile quanto sta accadendo quest’anno, dopo quello che è successo all’inizio, ed è ciò che tutti vogliono vedere in Formula 1: molte squadre e molti piloti che lottano per la vittoria – ha dichiarato Massa, intervistato da RacingNews365 – Mancano ancora sei gare e tutto può accadere. Abbiamo una squadra come la McLaren che sta facendo un lavoro straordinario, attualmente la squadra più forte, che potrebbe cambiare il risultato di entrambi i campionati. Non sarà facile per quello piloti. Max è molto forte, un talento enorme, un grande pilota”.

Il brasiliano, continuando il proprio intervento, ha aggiunto: “Quello che sta succedendo all’interno del team non è bello, perché la politica non aiuta, le lotte non aiutano il lavoro della gente. Per quel che riguarda il piloti, Max dovrebbe vincere. Per quanto riguarda la squadra, non credo avvenga. Credo davvero che la McLaren possa vincere il campionato”.

