F1 | Ufficiale, Alpine: Renault terminerà di produrre motori a fine 2025

Svolta storica per quel che riguarda Alpine e con essa la stessa Renault. Con un comunicato stampa uscito in queste ore, la scuderia francese ha ufficializzato la chiusura del comparto power unit alla fine del 2025. Ad oggi ricordiamo che il team transalpino ha due sedi: la divisione telai a Enstone, in Inghilterra, e appunto la divisione motori a Viry-Chatillon in Francia. Proprio quest’ultima è destinata a tramutarsi in “Hypertech Alpine”, terminando così di produrre motori.

Con il 2026, che segna l’avvento del nuovo ciclo regolamentare e con esso l’introduzione delle nuove power unit, l’Alpine dovrebbe essere spinta da motori Mercedes. Il condizionale è più che mai d’obbligo in questi casi, ma mancherebbe in tal senso solo l’ufficialità per siglare questa nuova partnership tecnica.

“La creazione di questo centro Hypertech Alpine è fondamentale per la strategia di sviluppo di Alpine e, più in generale, per la strategia di innovazione del Gruppo – ha dichiarato Philippe Krief, CEO Alpine – Si tratta di una svolta nella storia del sito di Viry-Chatillon, che garantirà la continuità di un savoir-faire e l’inclusione delle sue rare competenze nell’ambizioso futuro del Gruppo, rafforzando al contempo la posizione di Alpine come ‘garage dell’innovazione'”.

Krief ha poi aggiunto: “Il suo DNA da corsa rimane una pietra miliare del marchio. Continuerà ad alimentare un progetto industriale e automobilistico senza precedenti, grazie soprattutto a Hypertech Alpine”.