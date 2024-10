De Meo ribadisce l’impegno del marchio Alpine in F1: “Non venderemo i gioielli di famiglia”

F1 Alpine De Meo – In attesa dell’ufficializzazione del passaggio ai motori Mercedes a partire dalla stagione 2026 di Formula 1, Luca De Meo ha analizzato a 360 gradi la situazione di Alpine nel medio e lungo periodo, ribadendo ancora una volta che il marchio francese non sta valutando la cessione completa della squadra. Contrariamente a molte delle voci circolate nelle ultime settimane, spesso alimentate dal disimpegno di Renault nel settore motoristico, il CEO della Casa transalpina ha riaffermato l’impegno del brand nel Circus, sottolineando come il ‘gioco’ della Formula 1, attualmente, porti numerosi benefici ad Alpine. Infatti, una vendita oggi, considerando la possibile curva di crescita nei prossimi anni, potrebbe rivelarsi una mossa del tutto sbagliata. Alla luce di ciò, Alpine proseguirà il suo percorso in Formula 1 anche dopo il 2026, e la decisione di diventare un team cliente è finalizzata al raggiungimento della tanto discussa zona di vertice della classifica.

De Meo conferma l’impegno di Alpine in F1

“Ogni due settimane ricevo proposte da investitori stravaganti interessati a entrare nel mondo della Formula 1. Dal 2026, il prezzo d’ingresso sarà significativamente più alto: se oggi ti offrono un miliardo per acquistare una scuderia, sanno che tra un paio d’anni potrebbero rivenderla al doppio del valore. È diventata una questione di speculazioni, ma io ho già declinato una cinquantina di offerte. Presto, una squadra potrebbe valere tra i 3 e i 5 miliardi, ma non abbiamo alcuna intenzione di cedere. Partecipare alla F1 è fondamentale per il marchio Alpine: ci colloca in un circolo esclusivo e rafforza la nostra credibilità tra gli appassionati, oltre a incrementare il valore economico del gruppo. Inizialmente, la Formula 1 era vista come una voce di spesa, ma oggi il nostro team ha un valore di un miliardo. Non siamo in cerca di capitali, non venderemo ciò che consideriamo il cuore della nostra identità.”