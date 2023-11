F1 | AlphaTauri, Tsunoda stupisce in sesta posizione

Le performance dell’AlphaTauri sembrano essersi completamente ribaltate tra venerdì e sabato. In qualifica, Yuki Tsunoda è riuscito a segnare il sedicesimo tempo condannandosi – insieme al compagno di squadra Daniel Ricciardo – ad una rimonta dal fondo. Nelle Shootout Qualifying, invece, non solo Yuki riesce a passare il taglio per il Q3, ma segna il sesto miglior tempo in pista. Il giapponese riesce a mantenere la posizione anche nella gara di 100 km, conquistando tre punti importanti, ma sopratutto fiducia in vista della gara di domenica – sopratutto con quel sorpasso su Lewis Hamilton.

“Prima di tutto, congratulazioni al team! Ieri non era la nostra giornata, ma oggi – insieme – abbiamo fatto una grande rimonta. La qualificazione per il Gran Premio in P16 e quella in P6 oggi per la gara Sprint dimostrano che abbiamo fatto un grande passo verso la giusta direzione. La macchina era divertente da guidare, ma dobbiamo capire perché c’era una così grande differenza tra ieri e oggi. C’erano un paio di punti in cui potevo migliorare la mia guida e credo che l’ultimo giro in SQ3 sia stato il mio migliore finora e mi ha permesso di partire in una buona posizione per la gara Sprint – ha spiegato il giapponese -abbiamo sfruttato al massimo l’opportunità e tagliato il traguardo in P6, che è il nostro miglior piazzamento stagionale a oggi. Con un paio di giri in più a disposizione, avrei potuto lottare con Leclerc per la P5. Sono contento per com’è andata la gara di oggi, la vettura avevo il passo ed era forte. Anche Daniel aveva un buon passo, è stato un grande lavoro di squadra. Complimenti alla squadra perché, senza il duro lavoro di tutti, non mi sarei trovato in questa posizione. Adesso non vedo l’ora di correre di nuovo domani. Adesso abbiamo un ritmo, cercheremo di sfruttarlo nella giornata di domani. Non sarà facile, perché partiremo più indietro, ma sappiamo di avere una buona macchina e cercheremo di fare più sorpassi possibile, nel tentativo di fare punti”.