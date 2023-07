F1 | AlphaTauri, Tost accoglie Ricciardo e ringrazia de Vries

Nyck de Vries, non è più un pilota AlphaTauri. Il rookie olandese, dopo dieci gare è stato licenziato dal team di Faenza e al suo posto, arriva Daniel Ricciardo, dato in prestito dalla Red Bull. L’australiano ieri è sceso in pista per una giornata di test Pirelli al volante della Red Bull e pare che abbia fatto dei tempi impressionanti che, stando ad alcune fonti, sarebbero valsi per la prima fila a Silverstone.

Il team principal dell’AlphaTauri, Franz Tost ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Ricciardo e ha ringraziato de Vries per il contributo che ha dato alla squadra:

“Sono davvero contento di accogliere nuovamente Daniel in squadra. Non ci sono dubbi sulle sue capacità di guida e conosce già molti di noi, quindi integrarsi nel team sarà per lui semplice e immediato. Il team potrà avere un grande vantaggio dalla sua esperienza, visto che ha già vinto otto volte un Gran Premio di Formula 1. Vorrei ringraziare Nyck per il suo prezioso contributo durante il periodo trascorso con la Scuderia AlphaTauri e gli auguro il meglio per il futuro”.

1/5 - (1 vote)