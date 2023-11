F1 | AlphaTauri, Ricciardo ad un passo dai punti nella Sprint Race

Due decimi separano Daniel Ricciardo dall’agguantare il punto a disposizione per l’ottavo classificato. L’australiano – insieme al compagno di squadra Tsunoda – si prende una personale rivincita nella Shootout Qualifying, dove supera il taglio per il Q3 conquistando l’ottava casella in griglia. In gara l’AT04 si comporta bene, permettendo a Ricciardo di attaccare costantemente Carlos Sainz in curva 1, ma il tira e molla tra i due vede sempre lo spagnolo davanti; alla fine Daniel taglia il traguardo in nona posizione, soddisfatto però delle performance della vettura.

“Oggi ero molto più a mio agio in macchina ed è quello che sentivo possibile già ieri. Ripensando al mio giro di qualifica di venerdì, credo sia stata soprattutto colpa mia, perché non mi sono espresso al meglio quando era necessario. Con la gomma media, soprattutto nella SQ2, la macchina andava bene e sono stato davvero contento di quel giro. Con la mescola Soft ho faticato di nuovo nelle curve 1 e 2, anche se non come ieri, e il mio ultimo tentativo mi ha deluso un po’. Nell’ottica della squadra, la sesta e ottava sono due buone posizioni per noi” ha spiegato Daniel.

“La gara Sprint non è stata certo noiosa. Da un lato, è stato bello poter battagliare e mi sono divertito, ma sono anche molto frustrato. Come dimostrato stamattina, portando entrambe le auto tra i primi otto, avevamo sicuramente il passo per fare punti, quindi complimenti a Yuki che l’ha fatto. Ogni volta che ho passato Carlos alla prima curva, lui mi ha superato di nuovo con il DRS. Sono anche un po’ arrabbiato con me stesso per aver lasciato la porta aperta a Oscar, che mi ha passato in curva 8. Dal punto di vista strategico, domani potrò fare delle mosse migliori. Durante la gara è cambiato qualcosa, probabilmente per via delle caratteristiche dell’asfalto, ma credo di aver fatto bene adattando il mio stile di guida a metà gara. In effetti, abbiamo guadagnato molto su Carlos Sainz negli ultimi due giri. Purtroppo, sotto la bandiera a scacchi, eravamo ancora dietro di un paio di decimi. Penso sia entusiasmante vedere i passi avanti che abbiamo fatto con la macchina. Ho anche imparato qualcosina durante la Sprint e ne farò tesoro per domani. Guarderemo i replay e cercheremo di capire come pianificare meglio i miei sorpassi, cercando di trovare un po’ più di aria libera e di sfruttare questo passo”.