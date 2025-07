F1 | Mercedes-Verstappen, Hamilton: “Darà un’occhiata al motore”

Mercedes-Verstappen. Le indiscrezioni lanciate egli scorsi giorni dalla redazione italiana di Sky Sport F1 hanno fatto il giro del mondo, voci secondo le quali l’olandese sarebbe in trattativa con la scuderia della Stella per approdare a Brackley in vista del 2026. Stagione, la prossima, che segnerà un punto di rottura regolamentare con l’attuale con l’entrata in vigore delle nuove normative tecniche sulle power unit.

Discutendo di un ipotetico passaggio dell’olandese alla corte della Stella, con Verstappen che tra l’altro dovrà capire che tipo di direzione prenderà Red Bull dopo l’improvviso licenziamento di Chris Horner, Lewis Hamilton ha riferito che il campione del mondo in carica guarderà alla competitività del motore prima di prendere una decisione.

“Darà un’occhiata al motore – ha dichiarato Hamilton, citato da skysports.com – La Mercedes costruirà un motore straordinario l’anno prossimo, perché è quello in cui sono particolarmente forti. Sarebbe sicuramente la parte più importante”.

L’olandese, per Hamilton, resterebbe a prescindere da un eventuale passaggio in Mercedes, un competitor temibile: “Max su qualsiasi auto sarebbe un avversario forte. Abbiamo ancora la Red Bull nel mirino, e ovviamente la McLaren, se iniziano ad avere problemi, quindi dobbiamo tenerci in gioco”.