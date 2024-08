F1 | Alonso deluso dalla stagione dell’Aston Martin: “Dobbiamo migliorare”

F1 Aston Martin Alonso – Nonostante gli ingenti investimenti tecnici e umani portati avanti da Lawrence Stroll negli ultimi due anni, tra cui la creazione di una factory all’avanguardia, l’Aston Martin non sta riuscendo a raccogliere i risultati attesi in questa prima parte di stagione.

Al contrario di quanto mostrato lo scorso anno, la AMR24 si sta rivelando una vettura troppo instabile in termini di performance, soprattutto in gara, dove soffre parecchio la concorrenza di avversari teoricamente meno accreditati.

Una situazione ovviamente non gradita a Fernando Alonso che, in una recente intervista rilasciata a Spa, teatro dell’ultimo Gran Premio del Belgio, ha esortato i tecnici a trovare delle contromisure per la seconda parte dell’annata che inizierà a fine agosto sul circuito di Zandvoort

Alonso spinge Aston Martin a migliorare

“Sono un pò deluso e non possiamo ignorare il fatto che oggi ci troviamo a competere con Williams, Racing Bulls e Alpine, mentre l’anno scorso miravamo alle prime quattro posizioni. Ora quelle squadre sono fuori portata e ci stiamo limitando a difenderci da chi ci insegue. All’inizio della stagione, soprattutto in qualifica, eravamo costantemente tra i primi cinque o sei. Quindi, c’è sicuramente molto lavoro da fare per noi durante la pausa estiva e nella seconda parte dell’anno. Non ci arrenderemo, ma dobbiamo impegnarci di più”.