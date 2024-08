F1 | Norris sorpreso: “Sainz in Williams? Mi aspettavo di vederlo in Red Bull”

F1 Norris Sainz – In una recente intervista rilasciata a Sky Sports, Lando Norris ha commentato i movimenti di mercato di Carlos Sainz per la stagione 2025 di Formula 1, sottolineando che lui, come molti altri, si aspettava una possibile firma con la Red Bull per il mondiale che inizierà il prossimo marzo in Australia.

Nonostante la bontà del progetto Williams, soprattutto grazie alla presenza di un personaggio di spessore come James Vowles, l’attuale portacolori della McLaren confidava di vedere l’iberico al fianco di Max Verstappen, sia per le esigenze della Red Bull (Perez non sta offrendo il contributo che a Milton Keynes speravano) sia per il talento che l’attuale pilota della Ferrari ha mostrato nelle ultime tre stagioni.

Una situazione che alla fine non si è verificata, visto che Red Bull, dopo le numerose voci delle ultime settimane, ha ribadito la propria fiducia in Checo Perez, almeno fino alla fine di questo campionato, mentre Sainz guiderà al fianco di Alexander Albon in Williams dal 2025

Norris sorpreso del mancato arrivo di Sainz in Red Bull

“Non conosco i loro piani, ma onestamente la scelta più ovvia per lui era la Red Bull. Dal mio punto di vista avrebbe dovuto andare lì. Sono di parte, anche perchè conosco Carlos, Checo e queste situazioni, ma lui merita parecchio, almeno per quanto ha mostrato negli ultimi anni con la Ferrari. È uno dei migliori piloti della F1 e lo ha dimostrato innumerevoli volte. Siamo buoni amici, come spesso si è visto, e in definitiva sono felice che proseguirà in Formula 1 con la Williams. Ha comunque ottenuto una guida importante e che gli consentirà di far parte di un progetto di rilancio interessante, soprattutto per lui. Il fatto che farà coppia con Alex sarà positivo per la F1. Tuttavia sono sicuro che molte persone, compreso me, diranno che avrebbe dovuto andare alla Red Bull”.