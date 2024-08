Formula 1 | Horner coccola Hadjar e Lindblad per il futuro della Red Bull

Formula 1 Red Bull Horner – Intercettato dai media durante l’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Christian Horner ha voluto “coccolare” i talenti che, gara dopo gara, stanno sbocciando tra le fila del Red Bull Junior Team, lodando tra essi le prestazioni di Arvid Lindblad e Isack Hadjar.

Il primo, al debutto assoluto in Formula 3 e al secondo anno di monoposto, è in piena lotta per il titolo cadetto ed è riuscito ad aggiudicarsi ben quattro gare nel corso dell’anno, rivelandosi uno dei talenti più interessanti del palcoscenico mondiale insieme al nostro Gabriele Minì (Alpine) e all’inglese Luke Browning (Williams).

Il secondo ha invece già completato la trafila della F3 e quest’anno sta gareggiando brillantemente in F2, dove occupa meritatamente la leadership della classifica. Un’annata da 10 e lode che il franco-algerino vuole portare al termine per continuare a sognare un eventuale salto in Formula 1, magari già dal 2026 (difficile ipotizzare una promozione dal prossimo anno). Lindblad e Hadjar, ricordiamo, si affiancano al già conclamato Liam Lawson, protagonista nel 2023 con la Scuderia AlphaTauri e pronto a garantirsi un sedile a Faenza per il 2025.

Horner tiene in considerazione Hadjar e Lindblad

“È importante avere delle soluzioni anche per il futuro e sono convinto che disponiamo di un vasto serbatoio di talenti. Abbiamo esperienza, giovani promettenti e un gruppo di piloti promettenti. Dietro le quinte c’è Liam, mentre Hadjar sta ottenendo ottimi risultati in F2. Inoltre, Lindblad in F3 si distingue come un talento veramente entusiasmante. Credo fermamente che nella nostra squadra ci siano delle grandi promesse”.