F1 | Alfa Romeo, Bottas: “Abbiamo fallito i nostri obiettivi”

Valtteri Bottas non va molto per il sottile. Dopo altre due prove insufficienti dell’Alfa Romeo Sauber, fuori dai punti sia in Austria che a Silverstone, e dopo che la situazione in Inghilterra non è migliorata nonostante l’introduzione di aggiornamenti sulla monoposto C43, il pilota scandinavo ha di fatto invitato la scuderia a iniziare a concentrare tutte le risorse sul 2024, considerando che i rapporti di forza di questo campionato sembrano già cristallizzati. Bottas ammette che la scuderia non ha raggiunto il livello desiderato. La Sauber è attualmente nona nel Costruttori, lontana parente della scuderia che nel 2022 ha chiuso al sesto posto.

“Certamente con le ultime novità abbiamo fatto un passo avanti, ma lo hanno fatto anche le altre squadre – ha spiegato Bottas a Motorsprt.com -. Nelle prossime due gare estive non avremo altri pezzi nuovi, se ne parla dopo l’estate. Siamo di fatto a metà stagione e non siamo stati in grado finora di alzare il nostro livello. Ad un certo punto dovremo iniziare a pensare soltanto al prossimo anno, è qualcosa che dovremo decidere presto. Ci aspettavamo di essere più forti rispetto al 2022, ma in realtà non stiamo raggiungendo gli obiettivi prefissati”.