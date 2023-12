F1 | Adrian Newey rivela: “Vicino alla Ferrari in tre occasioni”

Adrian Newey e la Ferrari. Storia di corteggiamenti che non hanno però mai portato alla fatidica fumata fianca tra l’attuale progettista della Red Bull, che approfittando delle ultime modifiche regolamentari ha riportato la Red Bull a laurearsi nuovamente campione del mondo in Formula 1, e la squadra del Cavallino. Proprio Newey recentemente ha ricordato come sia stato vicino alla firma con Maranello in varie circostanze, ma nessuna delle quali si è rivelata quella propizia per scrivere una storia che avrebbe potuto aprire un nuovo interessante capitolo sia nella carriera dell’ingegnere inglese che nella stessa Ferrari.

“La Ferrari è un marchio magico, al quale in tutta onestà siano tutti affascinati e tentati di andarci se si verificasse l’opportunità – ha dichiarato Newey, intervistato dal podcast Formula for Success – Ci sono stati vicino in tre occasioni, una risale ai tempi della IndyCar. La Ferrari è un marchio straordinario, è un qualcosa di mistico, parliamo della Nazionale italiana con ammessi pro e contro.

Newey ha poi aggiunto: “Lo svantaggio è che se non fai un ottimo lavoro, vieni criticato e distrutto. Chiaramente se il tuo lavoro è buono diventi un eroe. Tutto questo porta pressioni. La Red Bull è un team nel quale mi sento a mio agio, se lasciassi sarebbe come abbandonare la mia famiglia”.