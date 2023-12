Quello che si è concluso ad Abu Dhabi non è stato certamente un anno esaltante per la Ferrari, anzi. La scuderia del cavallino ha dovuto fare i conti con una monoposto poco competitiva che in rari casi è riuscita a lottare per il vertice. L’unica grande soddisfazione è arrivata a Singapore, dove sul tracciato cittadino di Marina Bay la squadra di Maranello ha conquistato la vittoria con Carlos Sainz.

Successo che si è rivelato a posteriori anche l’unico non firmato dalla Red Bull, in un campionato dove la scuderia di Milton Keynes ha letteralmente rubato la scena alla concorrenza ottenendo la bellezza di ventuno trionfi in ventidue appuntamenti.

Discutendo dell’andamento della stagione, lo stesso Sainz ha ammesso come la sostanziale – e al tempo stesso marcata – differenza tra la Red Bull e la Ferrari sia quella legata al passo gara dove la monoposto anglo-austriaca è stata di fatto inattaccabile.

“A gennaio ci saranno incontri un mese prima dell’inizio della gara e poi analizzeremo meglio il tutto – ha dichiarato Sainz, citato da Marca – La Red Bull ha capito benissimo cosa deve avere la vettura con questo regolamento. Al sabato possiamo batterli o eguagliarli, non siamo lontani, ma in gara ci rifilano mezzo secondo al giro ed è tutto così fuorviante”.

Sainz, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Abbiamo capito che il loro grande vantaggio è la versatilità in gara, ed è lì che dobbiamo trovare la chiave. A giugno 2022 pensavamo di non essere poi così lontani, come pensava la Mercedes, ma il 2023 ci ha dimostrato che non avevamo preso la direzione giusta”.