F1 | Williams, Albon entusiasta: “Siamo in crescita”

Quella vissuta da Alexander Albon è stata una stagione molto positiva. Il thailandese, al suo secondo anno con la Williams, è stato protagonista di ottimi risultati che lo hanno portato in varie circostanze a centrare la zona punti. Il miglior risultato ottenuto da Albon nel 2023 è stato il settimo posto, conquistato negli appuntamenti di Montreal e Monza. Prestazioni che hanno permesso alla squadra di Grove di concludere il Mondiale 2023 al settimo posto nel Costruttori.

Albon, discutendo del futuro, ritiene che la Williams stia facendo i giusti progressi per ambire a poter lottare nelle posizioni nobili di classifica. Obiettivo che si augura possa vederlo protagonista diretto con il team inglese.

“Siamo in crescita – ha dichiarato Albon, intervistato da Formula1.com – Non c’è dubbio su questo. Sono lì in fabbrica, a fare gran parte del lavoro al simulatore per la macchina del prossimo anno. Vedo i progressi, vedo la fame e la cultura che cambia nella squadra. Il distacco dai primi, a dire il vero, è ancora ampio. Abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi”.

L’alfiere della Williams, completando il proprio discorso, ha detto: “Ovviamente voglio portare questa squadra in alto, voglio far parte di quel viaggio ma ce lo dirà solamente il tempo. Non sarò lì quando avrò 40 anni e continuerò a sbuffare dicendo: ‘L’anno prossimo sarà quello giusto!’. Ma allo stesso tempo, vedo la direzione in cui sta andando la squadra. Ho tempo a disposizione, voglio vedere come si svilupperà, e questo è tutto. Mi sento apprezzato in questa squadra, mi piace lavorare qui”.